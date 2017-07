Delar av vegbana vart stengd då det i sytten-tida oppstod brann i motorrommet til ein bil ved ferjekaia i Volda. Det lukkast å få sløkt brannen ganske raskt, men ei stund var det manuell dirigering for å få trafikken til å flyte nokolunde.



Kl. 17.15 melde politiet at bilen hadde vorte teken ut frå vegbana, og at det var normal trafikkflyt igjen.