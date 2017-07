Mindre fråvær i Ørsta enn Volda

At fråværet er lågare på yrkesfaglege utdanningsprogram enn for studieførebuande program, er ein generell trend.

– Delen av elevar utan vurderingsgrunnlag (IV) og delen av elevar som sluttar i løpet av året, går noko ned. Korleis fråværsgrensa påverkar fråfall i vidaregåande skole er det for tidleg å si noko om, seier fylkesutdanningssjef Erik Brekken om dei førebelse fråværstala.

Fråværet har gått ned

Det typiske fråværet for ein elev i 2016–17 er tre dagar og åtte timar på landsbasis. Dette er to dagar og fire timar mindre enn i fjor, og ein 40 prosent nedgang i dagar og 33 prosent nedgang i timar. I Møre og Romsdal er fråværet no på tre dagar og sju timar. Dette ein nedgang frå seks dagar og elleve timar samanlikna med førre skoleår.

– Vi ligg på median nivå på dagsfråvær samanlikna med dei andre fylka, og under median i timefråvær, saman med tre andre fylke, fortel Brekken.

Ørsta og Volda

Utdanningsdirektoratet har også presentert tal på skulenivå. Desse viser at fråværet ved Ørsta vidaregåande skule jamt har gått ned siste åra.

I skuleåret 2014/2015 var median fråvær på seks dagar og elleve timar. I 2015/206 var dette redusert til fire dagar og ti timar, medan dei førebelse tala for siste skuleår syner at fråværet er nede i ein median på to dagar og seks timar.

Ved Volda vidaregåande skule er fråværet noko høgare. I skuleåret 2014/2015 var dette på sju dagar og tolv timar, i 2015/2016 på seks dagar og tolv og ein halv time, medan dei førebelse tala for 2016/2017 syner eit median fråvær på tre dagar og elleve timar.

Eigne førebelse tal viser at fråværet i Møre og Romsdal har ein nedgang på om lag 38 prosent totalt.

– Dette er svært gledelege og positive tal. Spesielt er det bra at det har vore ein stor reduksjon på fråværet ved dei yrkesfaglege utdannings- programma. Det er det no lågare fråvær, enn ved dei studieførebuande programma. Det er her det har vore størst utfordringar med fråvær og gjennomføring, seier Brekken.

Han peikar på fråværsgrensa som ein viktig faktor for lågare fråvær. Fråværsgrensa vart innført raskt etter eit vedtak i Stortinget i juni 2016.