Auke i tilviste saker for Konfliktrådet

Halvårstal for 2017 viser at konfliktrådet har teke imot 86 straffesaker første halvår 2017, mot 68 straffesaker på same tid i fjor. I tillegg til saker som kjem frå politi og påtalemyndigheit, kan innbyggjarane sjølve melde inn konfliktar dei ønsker å få mekla. Hittil i år er det tilvist 28 sivile saker, mot 36 sivile saker året før. I år, som tidlegare år, utgjer valdssaker den største sakskategorien med 35 saker. Dette svarar til 30 prosent av det totale sakstalet på Sunnmøre. Det er derimot saker med skadeverk som har største auka frå same tid i fjor – frå 10 saker til 19 saker. Truslar, krenkingar, nabokonfliktar og økonomiske konfliktar er andre sakstypar som er representert på statistikken.

Dette opplyser Konfliktrådet på Sunnmøre i ei pressemelding.

I alt har 139 påklaga vore i Konfliktrådet på Sunnmøre hittil i år. Talet på personar fordelar seg på 24 kvinner og 115 menn. Flest er i alderen 15–18 år, men også godt vaksne er påklaga i konfliktrådet. 29 personar over 40 år har vore påklaga hittil i år, mot 18 personar på same tid i fjor.

Sidan juli 2014 kan ungdom mellom 15 og 18 år som har gjort lovbrot og treng tett oppfølging over tid, verte dømde til ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Reaksjonane består av eit ungdomsstormøte der lovbrytaren møter dei som har vorte utsett for handlinga, deretter ein ungdomsplan med krav – og så eit oppfølgingsteam som følger ungdomen i straffeperioden. Hittil i 2017 har 3 ungdomar på Sunnmøre vorte overført til ungdomsoppfølging.

På landsplan har det vore ei auke i det totale sakstalet med fire prosent frå same tid i fjor. Blant dei 4115 sakene utgjer valdssaker den største kategorien med 871 saker. På landsplan har 199 ungdommar blitt dømt til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i løpet av året.

Konfliktrådet i Noreg har 19 konfliktråd med 550 meklarar.