- Alt er på plass, seier VTI

I ein tilsynsrapporten påpeikar brannvesenet i Volda fleire avvik knytt til Mørehallen, og fotballgruppa har fått frist til 15. august med å rette dei opp. Avika gjeld mellom anna «manglande bygningsteknisk dokumentasjon», «manglande gjennomføring av eigenkontroll» og «manglande kontroll av sakkunnig personell».

Også eit tilsyn i 2015 påpeika fleire avvik.

–Det har skjedd veldig lite sidan førre tilsyn utover at VTI har fått på plass ein del av det organisatoriske, skriv kommunale brannavdelinga i brevet.

Avviser

Leiinga i klubben skriv i ein e-post til Møre-Nytt at dei ikkje kjenner seg att i det brannvesenet skriv.

"Det er trist om dei opplever det slik. Vi har vore på ballen, og meiner at tilsynsrapporten vart tatt på høgste alvor. Men at ting tek tid er noko vi har erfart grundig her. Med fleire partar involvert, så vert det ein del runder fram og tilbake", står det i e-posten.

Tok lang tid

Volda brannvern utførde tilsyn i Mørehallen i november 2016, men først no er rapporten sendt ut.

–Årsaka er at bygningsmynde ikkje har gjeve ferdigattest på grunn av feil og manglar, skriv Brannavdelinga i Volda kommune i eit brev til VTI Fotball.

Klubben meiner at alt no skal vere i orden.

"Ferdigattest er på plass i permen. Alle skilt/plakatar vert gjennomgått i sommar, for å sikre at det heng riktig ved oppstart i august (noko forsvinn, noko taggast på, etc). Klare rutiner for evakuering og brannøving er på plass. Så vi føler oss trygg på at det vert eit positivt møte med Brannsjefen i haust", står det i ein e-post til Møre-Nytt.