Ynskjer snøggbåtstopp til Ulsteinvik

Ulstein kommune ynskjer at Ulsteinvik vert stoppestad for ei ny snøggbåtrute langs kysten. Det melder Vikebladet/Vestposten.

Det er i samband med realiseringa av Stad skipstunnel at det er ynske om å få til ei snøggbåtrute mellom Ålesund og Florø/Bergen.

Ulstein kommune har vore i møte med Kystverket om saka. Ulstein kommune ynskjer at båtruta skal gå i ei ytre lei (Åramsundet via Flåværleia og Breisundet til Ålesund), og med Ulsteinvik som stoppestad. Sekundært ynskjer Ulstein kommune at snøggbåtruta går i Vartdalsfjorden/Rovdefjorden, og at Eiksund då vert stoppestad.

I Ørsta kommunestyre lanserte nyleg Per-Are Sørheim (H) Rjåneset som stoppestad for ei snøggbåtrute.

Når Ulstein kommune argumenterer for ei ytre lei, er det fordi avstandane vert kortare, heiter det i Vikebladet.