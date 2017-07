Brubygging på Brekke

Møre-Nytt fekk denne veka sjå at arbeidet med bru på Brekke er i fullt driv, der er det slett ikkje full ferieavvikling.

– Arbeidet her framme starta i februar i år, og me håpar å vere ferdig med sjølve brua før «sommarferien» er over. Men heile konstruksjonen er nok ferdig i slutten av august.

Pavel Krynski seier at han ikkje er formann for arbeidet, men han kan likevel fortelje at det er CHRISTIE som gjer alt av arbeid med brua, og at det er Veidekke som eig CHRISTIE.