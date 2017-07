Vil ha mulegheit til å rive prestebustaden

Prestebustaden på Sæbø står til forfall, og huseigar Opplysningsvesenets fond har ikkje avgjort kva som skal skje med bustaden enno.

Kulturminneplan

I samband med arbeidet med kulturminneplan for Ørsta kommune, er det i det førebelse høyringsutkastet foreslått at prestebustaden vert innlemma i ei såkalla omsynssone.

Ifølgje Opplysningsvesenets fond kan det hindre deira planar for bustaden og området.

– Prestebustaden har behov for omfattande vedlikehald. Mange meiner den beste løysinga er at prestebustaden vert riven for å gje plass til meir eigna sentrumsbygg, skriv Mads Jansen i fondet si arealforvaltningsavdeling til Ørsta kommune.

Viss kommunen likevel kjem fram til at prestegarden skal omfattast av ei omsynssone, ber Opplysningsvesenets fond om at eventuelle føresegner vert drøfta med dei, og at føresegnene gjer vedlikehald og andre naudsynte tiltak mogleg.