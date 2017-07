– Veldig kjekt

Det fortel Kristin Standal.

– Dette kunne ikkje blitt betre. Det var på tide at den gamle trebrua vart utskifta, så ei ny betongbru er heilt perfekt.

Tormod Standal, som er gift med Kristin, er einig:

– Me har budd her 29 år, så dette var ypparleg, no kan me bu her i mange fleire.

Tove Urke fortel at ho har feriehus her, og trur den gamle brua hadde rasa om det ikkje hadde kome ein ny no.

– Me er veldig takknemlege, og dei har vore kjempeeffektive. Den 5. mai stod her ei trebru, no er her ei betongbru.

Store planar

Ordførar Stein Aam seier at han og kommunen har store planar for bygdene framover.

– Det er ei ære å kunne få opne denne brua her på Bakkane på Standal. Me legg merke til bygdene, og slik skal det vere. Takk til Christie, som har gjort jobben.

Ein million

– Denne brua kom på ein million kroner. Vidare skal me byggje ferjekai på Skår til 500.000, ei bru på Skjåstad til ein god million. I tillegg har me prosjekt på Kolås og til slutt Melsgjerdebrua til næringsareal.

– Me får ta det viktigaste fyrst, men eg trur dette blir bra, seier Aam.