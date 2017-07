Skal ha oppbevart 1,5 kilo amfetamin

Ifølgje tiltalen skal mannen i juli 2015 ha oppbevart 100,8 gram med amfetamin i ein bil. 3. september same år skal mannen ha oppbevart 222,62 gram amfetamin.

22. mars i år er mannen tiltalt for å oppbevart 1,5 kilo amfetamin i ein personbil. 30. mars skal mannen ha oppbevart cirka 525 gram amfetamin og cirka 525 gram hasj på ei adresse i Volda kommune.

I samband med ei pågriping og transport til Ålesund i september 2016 skal mannen ha spytta to politibetjent i ansiktet.

Mannen er og tiltalt for sal av 20 gram amfetamin, tjuveri av lommebok, ulovleg uttak av nærare 20.000 kroner, kjøp av marijuana, køyring i rusa tilstand ved to høve, køyring utan gyldig førarkort ved tre høve, vald mot ein annan person ved to høve, drapstrugslar mot tre ulike personar, hærverk, trugslar mot offentlege tenestemenn og bruk av amfetamin og cannabis.

Saka skal opp i Søre Sunnmøre tingrett i september.