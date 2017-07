Asfaltarbeidet er i gang

– Arbeidet med asfalteringa skal vere ferdig i løpet av torsdag. Me freser i dag, og asfalterer onsdag – torsdag. Her i dag er det lite venting, men når asfalten skal leggast, kan det bli ein time venting i kolonne med ledebil, slik at asfalten får kolne før bilistane køyrer på han, fortalde arbeidsformann Morten Brende i Veidekke AS tysdag.

Også mot Festøya

Arbeidet gjekk føre seg frå detfirearma krysset over Eik-senteret til fremste enden av Mosflata.

For to veker sidan asfalterte Veidekke dei to fyrste kilometerane etter du kjem inn i 80-sona mot Festøya. Natt til torsdag starta dei fresing og asfaltering av det 900 meter lange beinstrekket på hovudvegen på Vartdal.

På tide

Då Møre-Nytt var ute tysdag, kom Gerd Ristesund gåande forbi på fortauet ved Dale- vegen.

– Dette er heilt topp. Det kom ikkje ein dag for tidleg. Du veit, det har nesten vore berg-og-dal-bane å køyre i svingane her eg bur.

Ho fortel at det har gått fint å køyre der.

– Me som bur her held fartsgrensa, men det er eg ikkje så sikker på at dei andre gjer, så ein ny veg var flott.

Veidekke i spissen

– Det er Veidekke Industri som gjer jobben med sjølve fresinga og asfalteringa. Me leiger inn Steintransport AS til å køyre vekk massane, og Nortrax til dirigering av trafikk, seier arbeidsformann Morten Brende.

– Me freser vekk fire centimeter asfalt, og legg fire nye.

På fresinga var karane tre mann på fres, ein feiar og tre lastebilsjåførar til å flytte vekk massane.

Ser det an

Anleggsleiar på Sunnmøre, Oddvar Nedregård seier at dei ikkje alltid fresar vekk asfalten før dei legg på ny.

– Me treng ikkje frese med mindre meir asfalt er eit problem. Men på Dalevegen må ein ta omsyn til fortau og bruer, difor fresar ein fyrst.