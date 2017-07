Her ser blueslegenda Trandal for fyrste gong

Her ser blueslegenda Steve Cropper Trandal for fyrste gong. I kveld står han på scena saman med dei andre i The Blues Brothers Band. Bandet kom til Sunnmøre onsdag ettermiddag, og vart frakta inn Hjørundfjorden med båt.

Undervegs til hotellet på Sæbø, vart det ein kort stopp utanfor Christian Gaard på Trandal. Det er heilt tydeleg at Steve Cropper både likte og undra seg over det han såg. For oppe i bakken ligg Christian Gaard, der han og bandet skal spele i kveld.

Der har det siste dagane vore hektisk aktivitet for å gjere rammene klare for det som kan verte tidenes bluesfest. Scena har vorte utvida, og det er laga til sitjeplassar i skråninga ovanfor stemneplassen.

Vêrmeldingane er også gode. yr.no melder at det skal vere delvis skya og nedbørsfritt til kvelden.

Trandalblues vert i år halde over tre kveldar, og det med eit program festivalen sjeldan har hatt. I kveld spelar altså The original Blues Brothers Band og Pineapple Express.

Fredag er det klart for Faculty of Funk, Latvian Blues Band, Knut Reiersrud og Tony Dowler’s Hellhounds (som spelar i løda både fredag og laurdag).

Laurdag er det Tony Dowler’s Hellhounds, Bokkereidars Bluesband med Side Brok, Vidar Busk og MK’s Marvellous Medicine.

Det er organisert båtskyss frå og til både Sæbø, Hundeidvik og Ålesund.