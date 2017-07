Hevda at narkotika var felgrens

Mannen var tiltalt for å ha innført ein liter GBL til Noreg i september i fjor. Bestillinga vart gjort via internett, og tollvesenet stoppa sendinga då den kom til Noreg. I retten forklarte mannen at han bestilte GBL for å bruke det som felgrens, og at han ikkje var klar over at det var narkotika. Retten la vekta på at det var spesifisert i bestillinga at felgrensen inneheldt 99,99 prosentar GBL, og retten fann det bevist ut over ein kvar rimeleg og fornuftig tvil at mannen handla forsettleg. Retten la og vekt på at mannen ut frå si eiga forklaring hadde god kjennskap til andre narkotiske stoff.

Etter tiltalen vart mannen stoppa av politiet i januar i år grunna av køyring i rusa tilstand. Utandingsprøve teke av han viste ein alkoholkonsentrasjon på 0,55 milligram pr. liter luft. Mannen erkjente ikkje å ført bilen, men retten meinte at det var bevist at utover ein kvar og rimeleg tvil at mannen førte bilen.

I tillegg var mannen tiltalt for å ha køyrt bil utan gyldig førarkort, og for både bruk og oppbevaring av narkotisk stoff. Mannen erkjente i retten både bruk og oppbevaring av narkotika.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til fengsel i sytti dagar. Fullbyrdinga av tjue dagar av straffa vert utsett med ei prøvetid på to år. I tillegg er mannen dømd til å betale ei bot på 37.000 kroner, og han må tole tap av førarretten i ei periode på tjuefire månader. Mannen må og betale sakskostnader på 2.000 kroner