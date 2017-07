Stor fart i Ørsta Rundbane

Det var ni deltakarar i turritt-klassene og fire deltakarar i Undomscupen. I turrittklassa, der løypelengda var 3,8km, var det Ben Erik Sira (Ørsta SK) og Helge Lappegard Wangberg (Sagene IF Sykkel) som starta i eit forrykande tempo frå start. Ut på tredje runden hadde Ben Erik ei god luke ned til nummer to som var Alf Christian Røyseth (Ålesund OCK). Det viste seg då at Wangberg hadde vore i bakken på andre runden og måtte då prøve å opparbeide seg til tet igjen. Men det måtte han jobbe for, for Ben Erik heldt ei svært høg fart og hadde leiinga fram til passering etter fire rundar. Då kom Wangberg forbi og fekk ei luke på Ben Erik som vart på tretten sekund i mål. Lars André Engkrog (Ålesund OCK) kjempa seg forbi klubbkameraten Røyseth og hamna på 3.-plass.

1.-plass: Helge Lappegard Wangberg på tida 55.23. 2.-plass: Ben Erik Sira på tida 55.36. 3.-plass: Lars André Engkrog på tida 56.13.

Ungdomscupen

Ungdomscupen vart i år sponsa av Sparebanken Møre og sykkelbutikken Reser i Molde og som er ein fylkescup for ungdom mellom elleve og seksten år. Dei starta friskt og det var mykje vilje i trakka deira. Trym Øye Ørsta SK i klassa M15/16 gjekk raskt fram i tet og låg langt føre dei andre heile vegen. Han sykla seks rundar i u-cup løypa som er på 1,6km og fekk tida 34.45.

Systera Tuva Øye Ørsta SK K11-12 sykla 2 rundar og fekk tida 17.36. Håvard Nærø Ålesund OCK M11-12 sykla 3 rundar på tida 20.50. Reidar Hellevang Molde CK M13-14 sykla 4 rundar på tida 27.26.

Flytta til Bondalseidet

Ørsta Rundbane er eit resultat av at Ørsta sykkelklubb som arrangør av Hovderittet valde av ulike årsaker å flytte rittet til Bondalseidet og dermed kalle det for Ørsta Rundbane. Det vi spesielt såg her, er at det vart ein del enklare å arrangere rittet sidan vi har alle fasilitetar rundt skisenteret. Og Ørsta Skisenter er berre glade for at her vert aktivitet på sommarstid også.

Det har vorte mykje jobbing med å få til dette rittet og det er kjekt å sjå og høyre at det er nokre som vert glade for at vi vil stelle i stand eit slikt arrangement. Men det hadde vore endå kjekkare dersom det kom fleire for å delta på arrangementet vårt.

Totalt stilte altså 13 syklistar til start. Ein grunn til så dårleg oppslutning er at det same helga vart arrangert UM Landeveg i Ringerike der ein del ungdomar frå fylket stilte til start.

Men at det også var meldt regnbyer, er nok ein del av orsaka.

Men arrangementet vart likevel gjennomført på ein fin måte og folk gav uttrykk for at det var eit kjekt arrangement. Ein del publikum trassa også regnet og stod rundt om nært passering og mål.

Vi i arrangørstaben er alt i alt fornøgde med dagen og gjennomføringa. Vi håpte på at det gode været som har vore siste tida skulle halde til og med denne søndagen, men det gjorde det altså ikkje.

ref. Rittleiar:

Kjetil A Myklebust