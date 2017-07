Har fått omsett nitten hytte- tomter på Standaleidet

I fjor gjekk Standal Alpesenter AS konkurs, og Sparebank 1 Søre Sunnmøre sat på panten. Ein av grunnane til konkursen var stagnasjon i hyttemarknaden, og eigentleg var ikkje Sparebank 1 veldig optimistiske med tanke på å få omsett tomtene dei sat på.

– Vi vurderte å selje dei tre hyttefelta samla, men etter tilbakemeldingane vi då fekk, innsåg vi at vi ville gå på eit stort tap, fortel Haddal.

I staden valde banken å satse på å selje tomtene einskildvis, og dei vart lagt ut på Finn.no.

– Det er vel rett å seie at vi dumpa prisane samanlikna med den opphavlege verdien. Det vi opplevde, var nærast ein eksplosjon i interesse, fortel Haddal.

Det er tre hyttefelt Sparebank 1 har hand om på Standaleidet. På nordsida av vegen (mot Appelsinhaugen) er der to felt. Eit med store tomter, og eit med mindre. I det feltet med dei store tomtene, er dei på mellom 800 kvm og eitt mål, medan storleiken er mellom 400 – 600 kvm i feltet med dei rimelege tomtene. I feltet på sørsida av vegen er storleiken på kring 1.200 kvm per tomt.

– Vi har seksten tomter att å selje, åtte på kvar side av vegen, fortel Haddal. Han fortel at kjøparane hovudsakleg er frå Ålesunds-området og frå Ørsta/Volda. I tillegg er det også folk frå Austlandet og Bergen.

– Nokre er i gang med å byggje ut hytter allereie, medan andre ser ut til å vente, og kanskje har tenkt på kjøpet som ei investering, fortel Haddal.

Ein av dei som byggjer hytte, er Idar Dahl frå Ålesund. Kona hans er opphavleg frå Stavset.

– Vi har vaksne born, og har lenge vurdert å byggje ei hytte på fjellet, og som heile familien kan veksle på å bruke. Vi tenkte ei stund på Bjorli, men slo det raskt frå oss. Borna våre er toppturentusiastar, og vil ha tilgang til dei beste toppturane på ski. Og det er jo her. Dessutan vert Bjorli for travelt. Sjølv om det er fleire andre hytter her, er vi likevel meir i fred og ro, seier Dahl.

Han har brukt entreprenørar frå Ørsta til hyttebygginga, og er glad for at hytteutbygginga slik medverkar til å støtte lokalt næringsliv.

– No ser vi fram til påske. Då skal hytta takast i bruk, fortel Dahl.