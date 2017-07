Jugendjazz til Ørsta

Midtsommarkveld på Kunsthuset

Jugendjazz er ein konsertserie på Sunnmøre som presenterer musikarar med tilknyting til området på ulike konsertstader i Ålesund.

– Men denne gongen tek vi med konseptet på bussen til Ørsta der vi presenterer ein nydeleg midtsommarkveld på Kunsthuset, heiter det frå arrangøren.

Jugendjazz har hatt base i Ålesund dei tre siste åra. Til Ørsta har dei med seg Sandtorv/Standal og Ellingsen/Hovde. Sandtorv/Standal består av duoen Natalie Sandtorv frå Ålesund på vokal, og ørstingen Torgeir Standal på gitar.

– Dei har turnert Europa og Japan som duo, og har skapt eit nydeleg samspel i løpet av dei fem åra dei har jobba saman. Repertoaret denne kvelden består av ulike favorittar frå både jazz- og singer songwriter-sjangeren. Dei ser no fram til å presentere sitt nye duokonsept for første gang i Ørsta.

Sandtorv vann i fjor årets Jazztalent-prisen frå Moldejazz og Sparebank 1, og kjem med nytt album i haust. Standal er kjent for sitt arbeid med jazz og moderne musikk, og spelar m.a. i Joni Mitchell tributebandet Wild Things Run Fast.

Ellingsen/Hovde består av Audun Ellingsen og Tore Hovde. Ellingsen (bass) og Hovde (gitar) er to utflytta ørstingar som har spelt saman i ulike musikalske settingar sidan barneskulen. I vaksen alder er det jazzrelatert musikk og improvisasjon som har vore deira hovudfokus.

– Til vanleg er Audun frilansmusikar basert i Oslo-området. Tore jobbar som gitar- og bandlærar på musikklinja på Frida i vidaregåande skule på Sandane. På kunsthuset får publikum høyre dei to musikarane spele m.a. 60-tals funk, hiphop, jazzrock og friare former for improvisasjon.