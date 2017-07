– Vi er i gang med hallen

– Dette er ein stor dag for Ørsta-samfunnet. Det som skjer i bygda no er så positivt at eg mest held på å sprekke, seier ein euforisk ordførar Stein Aam.

Han leidde seremonien ved klubbhuset til Ørsta IL fredag. Handlinga fredag var meir symbolsk, for entreprenøren HS-Bygg frå Stryn vil ikkje byrje for alvor før ferien er over.

Likevel var det feststemning ved klubbhuset. Og som Erlend Andersen, leiar i Ørsta IL sa det.

– Klubbhuset skal vekk, men dette er likevel ein kjempedag. Vi får ei svært god løysing for idretten i Ørsta.

Frå HS-Bygg i Stryn kom Rune Øyestad.

– Dette er eit like stort prestisjeprosjekt for oss som Hoven-prosjektet i Loen, understreka han.

Den nye fleirbrukshallen får ei flate på 8.500 kvm, og skal romme tre flater for handball, løpebane for friidrett, klatreavdeling, klubblokale til Ørsta IL, utandørs tribune mot Ørsta stadion og ei rekkje andre fasilitetar. Prislappen på prosjektet er 190 millionar kroner, inklusiv moms.

Under samlinga ved klubbhuset drog Aam linene bakover, til arbeidet med ny hall for alvor starta opp. Det har vore fleire prosjekt i gang, og det har vorte arbeidd med fleire lokaliseringar.

– Det vart fart på det då Ørsta Idrettspark As kom på bana, og hallen skulle liggje på Mosflata. Men så kom Europan-prosjektet, og fylkeskommunen kom på bana. Då var råda eintydige, hallen måtte meir mot sentrum, og no har vi eit byggjeklart prosjekt her på Utstillingsplassen, sa Aam.

Rådmann Wenche Solheim kunne fortelje om hektiske timar før kommunestyremøtet om flyttinga av tomta.

– Då var det døgning. Assisterande rådmann Eldar Rune Øye, Gunar Wangen og prosjektleiar Frank Flusund stop på heile natta for å få saka ferdig. Og slik skal det vere: skal vi få til eit ekstraordinært prosjekt, må det ein ekstraordinær innsats til, sa rådmannen.

Seremonien vart avslutta med at veteranen Olav E. Hovdenakk og den unge fotballspelaren Signe Rebbestad Vartdal hjelpte til med det fyrste spadetaket.