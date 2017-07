– Perfekt start på sommarferien

– Brrr, det er litt kaldt, men samtidig er det herleg, seier Melina Lianes-Urke og Alva Lerheim Rekkedal på spørsmål frå journalisten om det ikkje er litt kaldt i vatnet.

Frå måndag til og med fredag denne veka har Møre Folkehøgskule vore i full sving med sin nystarta aktivitetscamp. Tanken bak ideen var å bruke ressursane til folkehøgskulen på ein litt annan måte første veka i skuleferien og dei to siste vekene før skulane startar opp att. I tillegg til å gjere folkehøgskulen meir synleg i lokalsamfunnet. Responsen på tilbodet har vore svært god og det har vore 26 deltakarar gjennom den første veka.

– Suverent, perfekt, vellukka og heilt topp. Det er slik at ungane helst vil gå kvar dag heile sommaren, og foreldra spør om det er ledig plass i dei neste vekene av aktivitetscampen. Det har rett og slett vore veldig vellukka, seier Birte Einan ved Møre Folkehøgskule.

Den første aktivitetscampen fekk ikkje det beste vêret måndag, men vart gymsalen på folkehøgskulen nytta til aktivitetar.

– Deltakarane fekk spele teater på scena med kostyme. Det var og ein veldig god måte for oss på folkehøgskulen å bli kjende med ungane.

Tysdag reiste deltakarane til Volda og Rotevatnet. Det vart laga til bål og deltakarane fekk vere med på å lage m.a. pinnebrød.

– Vi laga også banan og eple med litt godt i, men det smakte med varierande hell, seier Einan med eit smil.

Onsdag gjekk turen til Rjåneset der det vart laga tomatsuppe på båt, i tillegg til leik og bading.

– Og i går var på Daleteigane, og vi gjekk nesten fem kilometer.

At deltakarane har hatt det kjekt gjennom veka var det ingen tvil då Møre-Nytt vitja Hovdevatnet fredag ettermiddag.

– Det har vore kjempekjekt, og det er noko vi har lyst til å gjere meir av.

– Kva er det som har vore kjekkast?

– Bade og få vere saman med andre, seier Lianes-Urke og Lerheim Rekkedal.

I tillegg til badinga vart det fiskelykke, grilling og leiking for gjengen fredag. Folkehøgskulen opplyser at den eine av dei to neste aktivitetsvekene er fylt opp, og at det er få plassar igjen i den andre.