Hagen vert einingsleiar

Guttorm Hagen, Oddbjørn Solheim, Per Karstein Røv og Bjørn Fiske er tilsette som driftseiningsleiarar i dei fire nye geografiske driftseiningane i Møre og Romsdal politidistrikt. Dei er alle driftseiningsleiarar i dagens organisasjonsstruktur som tel i alt seks geografiske driftseiningar og i ein prosess i politiet sine organ vart det fastslått at dei fire hadde rett til å tre inn som leiarar også for dei nye driftseiningar, heiter det i ei pressemelding frå Politiet i Møre og Romsdal.

Dei fire nye driftseiningane vert sett i drift først ut på nyåret. Driftseiningsleiarane skal vere ein del av den nye leiargruppa til politimeisteren i Møre og Romsdal.

Oddbjørn Solheim (51) vert driftseiningsleiar for Nordre Sunnmøre og politistasjonssjef i Ålesund.

Guttorm Hagen (59) vert driftseiningsleiar for nye Søre Sunnmøre og lensmann i Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Hagen er fra Ørsta der han framleis er busett.

Per Karstein Røv (59) vert driftseiningsleiar for nye Romsdal og politistasjonssjef i Molde. Røv er frå Molde og gjekk ut frå Politiskolen i 1980.

Bjørn Fiske (62) vert driftseiningsleiar for nye Nordmøre og politistasjonssjef i Kristiansund. Fiske er frå Surnadal og gjekk ut frå politiskolen i 1977.