Får byggje høgt i Volda

Strand utvikling skal byggje fire bygg i Gamlevegen, og vil ha tre etasjar pluss garasjekjellar i tre av dei. Dermed vert høgda på bygga 11 meter og 60 centimeter, målt i front, noko som er ein meter og ti centimeter meir enn makshøgda i føreskriftene til kommunen.

Men her kan kommunen gi dispensasjon meiner eit samrøystes formannskap.

– Det er vesentleg at planlagt tilkomstveg inn i området har lite stigning, og har kurvatur og breidde som sikrar god trafikkavvikling i området for ut/innkøyring frå Gamlevegen. Truleg medfører dette at bygg ein, to og tre bør seinkast ytterlegare i terrenget, skriv administrasjonen i si saksutgreiing.