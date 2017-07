Stor konkurranse om friluftsliv

– Dei siste fem åra har søkinga til studietilboda våre innan idrett og friluftsliv vore god. Den positive trenden held fram med rekordstor søking til bachelorutdanninga i friluftsliv, seier seksjonsleiar Helga Synnevåg Løvoll til Høgskulen i Volda si eiga heimeside.

På bachelorutdanninga i friluftsliv er det i år 2,6 søkjarar per studieplass og på årsstudiet heile 6,2 søkjarar per studieplass. Dette er like hard konkurranse som søkarane til årsstudium i psykologi ved Universitetet i Oslo. Ingen andre høgskular kan skilte med tilsvarande søkartal for friluftsliv.

– Vi må faktisk tilsette fleire fagfolk ved seksjonen for å kunne ta i mot så mange studentar, seier Synnevåg Løvoll.

– Idrett og friluftsliv har vore populære fag lenge, og fleire høgskular tilbyr liknande utdanningar. Det er difor kjekt å registrere at Høgskulen i Volda aukar søkinga trass større konkurranse om studentane. Eg trur at Volda er eit populært val på grunn av den fantastiske og varierte naturen med hav, fjord og fjell, gode fagfolk og eit godt rykte, seier Synnevåg Løvoll.