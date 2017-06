Banken sel Hotel Ivar Aasen

På ein pressekonferanse i Ørsta fredag føremiddag vart det offentleggjort at Sparebank 1 Søre Sunnmøre har blitt samde med Havila Holding og Sævik-familien om salet av Hotel Ivar Aasen.

Oppkjøpet av Hotell Ivar Aasen har skjedd på rekordtid. Berre for ei veke sidan vart det formelt teke kontakt med eigaren, Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

– Eg kom på tanken om å kjøpe dette hotellet, og tok kontakt med Gunther Dahler, som er direktør ved Thon Hotel Fosnavåg. Eg spurde han om Hotell Ivar Aasen var noko å satse på. Han var begeistra, og då sette vi i gang prosessen. Ein mann i min alder har dårleg tid, seier investor og nestor Per Sævik med eit smil.

Han meiner Ørsta-hotellet har historisk sus.

– For då vi skulle på hotell i gamle dagar, då var målet Viking Fjord Hotell i Ørsta. At namnet no er Hotell Ivar Aasen, er flott. Det er ikkje noko vi skal endre på. Ivar Aasen er ein svært viktig del av den sunnmørske identiteten, slår Sævik fast.

Sævik er ikkje framand for reiselivsnæringa. Han og Havila Holding eig eit hotell i Torshamn på Færøyane, og dei er medeigarar i Thon Hotel Fosnavåg. Vidare er Sævik eigar av Fjord 1, og han er medeigar i Widerøe.