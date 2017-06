Gladmelding til tingretten

- Vi er svært glade for at Domstoladministrasjonen anerkjenner ressursbehovet hos oss, seier sorenskrivar Elisabeth Wiik ved Søre Sunnmøre tingrett.

Det har vore uvisse rundt stillinga sidan nyttår, då tingretten ikkje fekk ein ny dommarfullmektig, då den andre slutta etter endt tenestetid. Sorenskrivaren har fleire gongar peika på at tingretten er underbemanna. Øvst på ønskjelista står ei ny stilling for ei ein embetsdommar.

- Saksmengde og sakstypene vi har viser at det er behov for to embetsdommarar. Vi vil arbeide vidare for å få dette til, seier Wiik. Stillinga som dommarfullmekting vert lyst ut rette etter ferien, med sikte på å ha ein ny person på plass frå 1. oktober, opplyser sorenskrivaren.