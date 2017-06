Minaityrskytebana vert modernisert

– Det har omtrent ikkje vorte gjort noko med sjølve lokala sidan vi tok dei i bruk tidleg på 1980-talet. Då vart det montert eggekartongar som lydisolasjon både i tak og på vegger. Dei har etter kvart vorte veldig mørke, og har samla mykje støv. No har vi sett i gang med å montere ny isolasjon og nye lys, fortel leiar Kent Riksheim og ungdomsleiar Katrin Vinjevoll i Hovdebygda og Ørsta skyttarlag.

Det er miniatyrskytebana som er samlingsplassen for skyttarlagsfolket i vinterhalvåret. Frå oktober til mai er det aktivitet fleire gonger i veka i anlegget.

Miniatyrskytebana ligg i kjellaren på kulturhuset, i det som eigentleg vart bygt som eit tilfluktsrom.

– Med åra har her vorte mørkare, og alt det støvet eggekartongane har samla, har gjort det litt problematisk å vere her. Når vi no moderniserer, er det først og fremst som eit HMS-tiltak. Her vert mykje betre lys, betre luft og betre og vere.

Lysare

Det er skaffa nye isolasjonsplater som er heilt kvite, og som det går an å vaske. I fyrste omgang vil desse verte lagt i taket, og på den eine veggen.

Skyttarlaget har fått støtte frå Ørsta vedlikehald AS, Tibnor og Flexitak med utstyr og varer til moderniseringa.

– Det er berre kjekt å få vere med på eit slikt tiltak, seier Helge Åmelfot i Ørsta vedlikehald AS.

Hovdebygda og Ørsta skyttarlag har kring 300 medlemmer.

– Dei aller fleste er jegerar. Om vinteren plar vi vere frå seksten til atten på treningane her på miniatyrskytebana om kveldane. Og om ikkje lenge har vi sytten medlemmer som skal på Landsskyttarstemne, fortel Riksheim.

Han og Vinjevoll er opptekne av at spesielt born og unge er velkomne til å vere med i skyttarlaget og på miniatyrskyting.

– Vi har gevær barn og unge kan få bruke. Det einaste dei treng å ha med seg, er høyrselsvern, seier Riksheim.

Vinjevoll legg vekt på at skyting er ein aktivitet alle kan vere med på. – Det passar ikkje for alle å vere med på fotball og den type aktivitet, seier ho.

– Og så er det fine med skyting at du må konsentrere deg fullt og heilt om det du held på med. Slik at det berre er å slå av mobiltelefonen, og slik også å finne litt ro, seier Riksheim.