Klar for andre utgåve av fjellmaraton

Arrangørane bak Ørsta fjellmaraton inviterer til løpet som dei sjølv meiner tek springing tilbake til grunnprinsippet. Ørsta fjellmaraton har to distansar. Halvmaraton (ei runde á 21,1km og 1.350 høgdemeter) og heilmaraton (to rundar, totalt 42,2km og 2.700 høgdemeter).

– Deltakarane må vere sjølvforsynte med mat og drikke undervegs. Ein finn fleire gode vasskjelder langs løypa. Når ein kjem til runding snur man retning og spring runde to motsett veg. Dette gjør ein for at deltakarane skal møte på kvarandre og gjere løpet meir sosialt. Løparane har helse- og heieplikt når dei møter andre deltakarar, heiter det frå arrangøren.

Løypa går stort sett på god sti og på skogsveg. Starten er på Barstad, og deltakarane skal innom Brekkeheia, Kråkenakken, Grøthornet, Sandhornet, Rambjørhornet og Mosetra. Arrangøren merker løypa i enkelte viktige kryss og i dei 200 meterane der stien er utydeleg. Arrangøren oppfordrar likevel deltakarar som ikkje er kjent i området, om å ta med seg kart og kompass.