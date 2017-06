Vekst igjen for Hovden

– Oversikta frå Avinor viser ein auke på 10,5 % for Hovden i mai. Dette er tredje månad på rad at vi har ein auke i talet på reisande over lufthamna. Dette er ei mykje positiv utvikling, kommenterer lufthamnsjef Sverre Bae.

Tala frå Avinor syner at 9.191 passasjerar reiste til og frå Hovden. I tillegg var det 62 passasjerar som mellomlanda. Det gjev ein totaltrafikk på 9.253 passasjerar.

Så langt i år har 44.386 passasjerar reist til og frå Hovden, og det utgjer ein vekst på 2,7 prosent. Dette er ganske likt den gjennomsnittlege veksten Avinor opplever i innanlandstrafikken på sine lufthamner, som er 2,6 prosent.

Ålesund lufthamn, Vigra, opplever så langt i år ein liten vekst på 0,8 prosent på innanlandstrafikken, medan det er reduksjon i utanlandstrafikken på 6,2 prosent i løpet av årets fem første månader. Det gjev totalt ein reduksjon på 0,2 prosent.