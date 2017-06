Italia-kveldar på Rekkedal

– Då serverer vi ein sjurettars middag med passande vin attåt, og frå Italia kjem vinbøndene Trond Malmer og Roar Notø saman med hovmeisteren og vineksperten Francesco, fortel Bjarne Rekkedal hos Rekkedal gjestehus.

Det vart også halde tilsvarande kveldar i fjor, og då vart kveldane selde ut utan marknadsføring.

– Det fekk vi litt kritikk for, og difor går vi no ut om opplegget. Men ver merksame på at vi set eit tak på 75 gjester per kveld. Det er fordi vi skal servere sju rettar, og vi ynskjer ikkje at gjestene skal kjenne stress. Dette er ein del av den italienske slow-food-kjensla, seier Rekkedal.

Det er 2. 3. og 4. november det vert invitert til italiensk kveld, og mottoet er kortreist mat med langreist oppskrift. Det vil seie at det aller meste av råvarer er frå nærområdet, med unnatak av pastaen.

– Dessutan skal Trond ha eit tema som ikkje nødvendigvis handlar om mat eller vin, men om Italia. I fjor var det til dømes jordskjelva i Italia som var tema, fortel Rekkedal.

Det vil også verte tilbode skyss til og frå.

– Men då må vi ha førehandstinging så vi veit kva type transport vi skal leggje opp til, seier Rekkedal.