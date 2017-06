Inviterer til poesikveld på Ørsta folkebibliotek

– Ørsta treng ein arena utan rammer og utan grenser. Ein møteplass for skriveglade. Tanken er at folk kan kome og lese opp eigne tekstar, det vere seg noveller, små historier eller dikt, eller berre kome for å hente inspirasjon, seier Engeset.

Sjølv har ho alltid vore glad i pennen og notatblokka, og har etter kvart fått eit stort lager av tekstar.

– Eg skriv om ting eg har opplevd, ting som skjer, eller noterer ned tankane mine. Det kan vere så enkelt som ei historie om ein kaffikopp. For meg handlar det litt om eit behov for å uttrykke meg. Kanskje er det vanskeleg å uttrykke seg munnleg, då tyr eg til pennen.

Velkomen

Biblioteksjef Hanne Steinsvik ønskjer initiativet frå Victoria Engeset velkomen.

–Vi er veldig glade for private initiativ til å bruke biblioteket. Vi skal vere meir enn ein utlånsstasjon for bøker, og opnar meir enn gjerne dørene for slike kveldar. Å halde poesikveld synest eg er ein spennande idé. Dette er ein trygg arena å vise seg fram på. Her kan folk knyte kontaktar og verte kjent med nye folk. Eg vil tru det er mange i Ørsta som deler interessa til Victoria.

Forfattar

– Alle er velkomne, uansett alder. Om det kjem ein person eller 30, det veit eg ikkje, men eg håper at dette er noko vi kan ta vidare og gjere fleire gonger. Her er det fritt fram. Vi kan seie det som dei seier det i Las Vegas: Det som skjer på poesikvelden, det vert verande på poesikvelden. Eg håper at dette er noko som kan få i gang skrivelysta til fleire. Om folk berre er nysgjerrige, så ta turen innom, seier Engeset, som sjølv drøymer om å verte forfattar.

Til hausten startar ho på forfattarlinja ved Buskerud folkehøgskole.