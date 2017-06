Fekk fleirtal for tiltak mot fattigdom

Det seier Marit Aklestad (SV), etter møte i levekårsutvalet onsdag.

Der vart det vedteke at dei ønskjer at kostnaden ved å halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal verte utrekna, vert innarbeidd i kommunebudsjettet for 2018.

Ville oppretthalde praksisen

I tilrådinga til levekårsutvalet skreiv administrasjonen: «Kommunen opprettheld praksis om at barnetrygd skal reknast med som inntekt ved utrekning av økonomisk sosialhjelp. Tilsvarande skal då utgifter til barnepass reknast som utgift.» Dette går altså fleirtalet i levekårsutvalet imot, med fem mot to stemmer.

– Hovudbodskapen min er at barnetrygda må gå til alle barn, også dei som tilhøyrer vanskelegstilte familiar som tek imot kommunal sosialhjelp.

Endeleg vedtak må vente til budsjetthandsaminga i desember.

– Men eg vonar eg har eit fleirtal bak meg på at dette er noko vi som kommune berre er nøydde til å prioritere. Fattigdom er skadeleg på så mange måtar at vi ikkje kan late vere.

Tal frå SSB viser at det er 126 barn (2015-tal) i Ørsta som lever under fattigdomsgrensa.

– Dette kan vi ikkje sitje passitv å sjå på. Det er vårt ansvar å vite om desse barna, og det er vårt ansvar å handle.

Aklestad forklarer at alle med barn automatisk får barnetrygd, uansett kva dei tener, sett vekk frå ei gruppe - familiar på sosialhjelp.

– Dette finn eg svært urimeleg. Medan alle andre får barnetrygd uavhengig av om dei tener 200.000 kroner eller ein million kroner, er det slik at dei som treng barnetrygda aller mest, dei med lågast inntekt, som får sosialhjelp, der vert barnetrygda rekna som inntekt, og tilsvarande trekt frå stønaden. Det meiner eg er ein urettferdig og usosial politikk. Ved å la desse familiane behalde barnetrygda, vil det bidra til at økonomien i desse familiane vert meir stabil og føreseieleg, og viktigast av alt - det vil kome barna direkte til gode. Det er treffsikkert, målretta, enkelt og effektivt.

Grunnprinsipp

Kommunen har rekna seg fram til at det vil koste om lag 900.000 kroner i året å gjere om på dette.

Administrasjonen argumenterer med at det er eit grunnprinsipp at velferdsordningane skal stimulere til at den einskilde vert sjølvhjelpt primært gjennom overgang til arbeid og aktiv deltaking i samfunnet.

– Økonomisk sosialhjelp skal vere ei subsidiær yting av midlertidig karakter. I NAV Ørsta/Volda vert det teke individuelle omsyn ved handsaming av alle søknader om sosialhjelp. Det vert nytta skjøn i kvar sak, men likevel med utgangspunkt i same grunnlag og vurderingar. Tilsvarande som barnetrygd vert rekna som inntekt, vert utgifter til barnepass rekna som godkjen utgift. Etter det vi kjenner til, er dette praksis også i andre NAV-kontor. Sosialhjelp skal vere ei subsidiær yting, og kan innvilgast når alle andre moglegheiter for inntekt er prøvd og nytta, står det i sakspapira.

Marit Aklestad meiner likevel at dette er eit lite grep som kan gjere mykje.

– Vi veit at fattigdom er skadeleg, både for den enkelte og for oss som samfunn. Det skaper utanforskap og utryggleik, og kan prege eit barn for livet. Vi sit med makt til å gi barn i familiar med dårleg råd betre forutsetningar for ein god oppvekst. Eg kan ikkje tenkje meg noko viktigare å bruke fellesskapet sine midlar på enn nettopp dette.

På bakgrunn av dette gjorde levekårsutvalet følgjande vedtak:

Levekårsutvalet finn det urimeleg at dei einaste familiane som ikkje automatisk mottek barnetrygd, er dei med dårlegast råd, som går på sosialstønad. Levekårsutvalet tek oppvekstforholda til barn i vedvarande låginntektsfamiliar i Ørsta kommune alvorleg, og bed administrasjonen innarbeide tiltak mot barnefattigdom i arbeidet som går føre seg med å utarbeide ein levekårsplan for Ørsta kommune. Kostnaden ved å eventuelt halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal bereknast, vert innarbeidd i kommunebudsjettet for 2018.