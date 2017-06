Drosje for buss langs fylkesveg 655

Frå 21. august ynskjer rådmannen å innføre ei drosje-for-buss-ordning langs fylkesveg 655 på strekninga Ørsta Sæbø. Tilbodet skal kome i tillegg til eksisterande bussruter.

Ordninga er fylkeskommunen, og er døypt Fram Flexx. Kunden må førehandstinge tur på avtalte strekningar, og betaler femti kroner. Drosja utfører turen og fylkeskommunen saman med kommunen betalar eventuell differanse mellom kundetakst og faktisk drosjepris, forklarar rådmannen.

Ørsta kommune har allereie signalisert at kommunen ynskjer å delta i ordninga.

Gode erfaringar

Andre kommunar har gode erfaringar med denne drosje-for-buss ordninga. Buss-/kollektivtilbod er ein viktig del av tilrettelegginga for busetjing/pendling, forklarar rådmannen.

Fylkeskommunen har avgrensa midlar til dette tiltaket, og fleire kommunar har meldt inn behov.

– Ørsta må derfor også prioritere, og vi har formidla at det viktigaste er å få på plass utvida tilbod mellom Ørsta og Sæbø. Vartdalsstranda har i dag tilbod av bussar til/frå Ålesund, og Hovdebygda det same med bussar til/frå Volda/Nordfjord. Etter ei prioritering har kommunen meldt inn det største behovet for ei fleksibel kollektiv-ordning med større tilbod mellom Sæbø og Ørsta, spesielt ettermiddag/ tidleg kveld kvardagar frå Ørsta til Sæbø, laurdagar og søndag kveld Sæbø-Ørsta, skriv rådmannen i saksutgreiinga.

Fylkeskommunen er positiv til å setje i gong Fram Flexx også for Ørsta, føresett at kommunen gir ei medfinansiering av tilbodet. Fylkeskommunen legg opp til å starte opp 21.august 2017.

Fylkeskommunen stilte som krav at Ørsta kommune er med på å finansiere ordninga i Ørsta kommune med kr 50.000 per år. Sidan oppstarten i 2017 først blir i august, vil kostnaden for Ørsta kommune vere 20.000 kroner for 2017, oppsummerer rådmannen. Det vil verte eit eige ruteopplegg der drosja kan tingast. På strekninga Ørsta–Åmdalen–Sæbø vil det vere avgangar 17.55 og 20.00 på kvardagar, og 15.30 på laurdagar. Frå Sæbø vil det vere tilbod om drosje for buss 11.30 laurdagar og 18. 30 søndagar.

Rådmannen rår til at Ørsta kommune går inn for ordninga, og at kostnaden i år vert belasta tekniske tenester, medan kostnaden frå og med 2018 vert lagt inn i driftsbudsjett.