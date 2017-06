Frå Hjemmebane til Heimebane

Det melder NRK Møre og Romsdal.

Namneendringa kjem som følge av sterk kritikk frå mellom andre Sunnmøre Mållag.

– NRK spelar inn «Hjemmebane» på ei heimebane. Sunnmøre Mållag reagerer sterkt på dette og viser til at både Ulstein kommune og ikkje minst Hødd nyttar nynorsk. Derfor burde serien heite «Heimebane», skreiv lokallaget i ein uttale.

Det er NRK og Motlys som samarbeider om serien som skal gå over ti episodar med sendestart tidleg i 2018. Serien handlar om Helena Mikkelsen, spelt av Ane Dahl Torp, som kjem til den fiktive fotballklubben Varg, som Noreg sin første kvinnelege trenar på toppnivå for menn. Motspelar er også eit anna kjent namn, fotballspelar John Carew.

Etter kritikken har NRK Drama kome fram til at dei endrar namn på serien. Dei seier til NRK at det ikkje først og fremst handlar om bokmål eller nynorsk, men om at dialekt spelar ei viktig rolle i serien.