Forseinka 4G, på plass i løpet av året

I september i fjor melde Telenor at dei skal oppgradere mobilsendarane på Hustadnes, Melsnakken og Øye til 4G. Møre-Nytt har fått tips om at dette framleis ikkje er på plass, og at t.d. Norangdal og Øye framleis berre har 2G-dekning (edge). Dette gir svært treig oppkopling til internett.

Då Telenor kom med nyheita, melde dei at stasjonane kom til å bli oppgraderte i løpet av to månader. Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, skriv i ein e-post til Møre-Nytt at status no er at heile området skal vere oppgradert innan utgangen på 2017.