– Tru betre om deg sjølv

– For å få det betre, handlar det om å tru betre om seg sjølv, å våge å tru på seg sjølv, og å sjå seg sjølv som verdfull. Vi må alle prøve å løfte kvarandre og kjeppjage jantelova. Ho fungerer dårleg når vi skal fostre opp ein ny generasjon, seier Tørum.

Søndag arrangerte Tove Stavem Reite i Volda kurs med Gro-Helen Tørum, kjend som klarsynt frå TV Norge-programmet «Åndenes makt».

Tørum har lang fartstid innan leiing, coaching og headhunting innan næringslivet, i tillegg til å vere forfattar og kurshaldar. For snart fire år sidan flytte ho til Italia der ho leiger hus ved Gardasjøen. Og i Italia held ho både kurs for nordmenn, men har også samtalar med klientar via nettet.

I Volda handla det verken om å lære andre å verte klarsynte eller å sjå «ånder». Tema for kurset var å få andre til å sjå seg sjølve, og å lære menneske å takle store utfordringar i livet slik at dei får det betre. Sentrale stikkord var tillit i staden for frykt, tru i staden for tvil, og tillating i staden for kontroll.

Slitsamt

– Eg møter mange menneske som synest livet er tungt og slitsamt. Eg vil at folk skal vere glade og føle at dei har ein verdi. Mykje som er vanskeleg treng ikkje vere det, seier Tørum.

Ho er mykje oppteken av visualisering og er overtydd om at verda hadde sett heilt annleis ut dersom alle var nyforelska, og hadde den kjensla i seg heile tida.

– Eg seier at folk skal late som at dei har ein lyssirkel i seg. Ser ein nok på den, vert det lys. Vi må tru at det umoglege er mogleg, og vi må slutte å halde oss til det som vert kalla normalt og til normer ingen passar i. Vi må stoppe opp og gi plass til det å vere annleis. Og vi må i større grad ta vare på oss sjølve. Det er ikkje egoistisk å ta vare på seg sjølv, for då overgår vi vårt eige ego, og vi kan få det betre. Og har vi det godt, er det langt lettare å gi noko godt til andre, og vere eit godt medmenneske, reflekterer Sørum som ikkje vil kalle seg medium, men medmenneske.

Ho meiner liva til folk er alt for seriøse, og at vi må leite fram den euforiske gleda i kvardagen.

– Alle menneske er jo eigentleg store barn. Vi må le meir av oss sjølve. I dag er folk så redde for å såre kvarandre, og vi mister oss sjølve under vegs fordi vi prøver å vere ein figur andre skulle ønske vi var, og når vi blir denne figuren er ikkje det heller bra nok, forklarar Sørum, ei sprudlande energisk dame, direkte i stil med føtene godt planta på jorda.

Vendepunkt

Ho fortel at ho i dag ikkje kunne hatt det betre i livet sitt. Det store vendepunktet kom i september i fjor.

– Då skjedde det noko viktig og eg følte at alt kom på plass. Det var som ei kanonkule som kom susande. Eg hadde valet: eg kunne gjere eit vendepunkt, eller å halde fram med å utforske livet vidare og kva det skulle handle om. Eg greip moglegheita og gav tillating og slapp kontrollen over meg sjølv. Og då byrja dei gode kjenslene å sige inn. I dag kjem dei vonde kjenslene berre i glimt. Eg har trent opp dei emosjonelle musklane mine sterkt nok til å bere meg. Det handlar om å våge å vere den eg er utan å samanlikne meg med andre: Og: eg er verdsmeister i å vere Gro-Helen Tørum. Den kampen kan eg ta med alle – og den kampen eg er dømd til å vinne!

Interessant

Maria Nikkinen Rørstad frå Skjåstaddalen var ein av kursdeltakarane. Ho syntest timane med Tørum var interessante og lærerike.

– Eg hadde ingen forventningar til kurset. Tørum tok opp ting vi veit, men som vi må verte minte på. Tørum er ei knalltøff dame som er heilt normal. Måten ho snakka på trefte mange. Kurset var for meg ein gaid eg trengde for å få stadfesting for kva retning eg går. I dagens samfunn skal vi gjere noko heile tida, og stresse og prestere. Då kan ein fort gløyme seg sjølv. Men ein må stoppe opp. Vi kan ikkje gjere noko godt for andre viss vi ikkje har det godt med oss sjølve, meiner Maria Nikkinen Rørstad.