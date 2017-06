Ein mann i 70-åra, busett på Søre Sunnmøre, er sett under tiltale ved Søre Sunnmøre tingrett for brot på straffelova paragraf 302 og paragraf 309 første ledd. Ifølgje tiltalen skal mannen ha hatt seksuell omgang med ein gut, på dåverande tidspunkt 16 år, i oktober i fjor. Mannen er og tiltalt for å ha betalt guten for den seksuelle omgangen.

Saka skal opp i Søre Sunnmøre tingrett i oktober i år.