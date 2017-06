Fleire innspel om veg

Det sa plansjef Gunnar Wangen då han orienterte om arbeidet i samfunnsutvalet tysdag.

Kommunen vil regulere og bygge ein ny veg i Smådalane, frå Hansholen til Melsvegen for å avlaste Osgeila og gi innbyggarane i området kort veg ned til hovudvegen. I dag er det ei problem at Osgeila, som eigentleg er steng for gjennomkøyring, blir brukt som tilkomstveg.

Det er særleg bebuarar i Hansholen som stiller spørsmål ved planane, og om kommunen no ønskjer at mykje av trafikken frå Rystefeltet mot Ørsta skal gå denne vegen. Det kan føre til auka trafikk også i Hansholen.

Reguleringsplanen er truleg klar for politisk handsaming i løpet av hausten.