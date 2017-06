– Utsett saka

Både i Ørsta og Volda har rådmennene gitt tilråding for at kommunane skal gå ut av avtalen med Fairtrade Norge, og ikkje lenger vere ei Fairtrade-kommune. Formannskapet i Ørsta har gått inn for tilrådinga, medan saka har blitt utsett i formannskapet i Volda kommune. Komande torsdag er det kommunestyremøte i Ørsta, og styringsgruppa for Fairtrade oppmodar no at saka vert utsett.

– Vi vonar at Ørsta kommunestyre vil foreslå å utsetje saka, søkje lengd søknadsfrist til 1. oktober, og, i samarbeid med styringsgruppa bruke tid til å skaffe fram eit betre avgjerdsgrunnlag både når det gjeld arbeidsmengd for administrasjonen og økonomiske følgjer for kommunane, seier leiar Ingrid Opedal.

Årsaka til at Fairtrade-avtalen no er oppe til behandling er at avtalen skal fornyast kvart andre år. Det har kome nye krav i avtalen. Styringsgruppa, og Fairtrade Norge, meiner at desse krava skal gjere arbeidet enklare for kommunane, men at krava har blitt oppfatta feil. Det punktet styringsgruppa viser til at er kommunen må finne ut kor mykje kaffi, pluss ei anna Fairtrade-vare, dei brukar, og setje mål for kor stor prosent av forbruket som skal vere Fairtrade-merkt.

– Vi meiner at arbeidsmengda ikkje treng å bli særleg stor, sjølv med nye krav.

Styringsgruppa har vore i kontakt med leiaren for innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre, og fått stadfesta at dei kan framskaffe tala som kommunane treng.

– I tillegg til at dei kome med tal som gjer det enkelt å kalkulere kor stor ekstra kostnaden vil bli ved å t.d. ha som mål at 10 eller 20 prosent av kaffien pluss ei anna vare skal vere Fairtrade-merkt.

At begge kommunane har hatt negative tilrådingar til vidare Fairtrade-samarbeid meiner styringsgruppa skuldast dårleg informasjon, og at dei sjølve har vore for seint ute med informasjonen.

– Vi må ta vår del av ansvaret, og vi kom for seint inn i prosessen. Vi har inviterte oss sjølve til gruppemøte med alle parti i Ørsta kommune, og vi har von om å påverke dei folkevalde, seier Opedal.