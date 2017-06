Skal ha kjøpt 0,3 kg hasj

Ein mann i 20-åra, busett i Volda kommune, er sett under tiltale i Søre Sunnmøre tingrett for brot på straffelova, vegtrafikklova og legemiddellova.

Ifølgje tiltalen skal mannen ha selt 15 gram med hasj i Ørsta i oktober 2015. I same periode skal mannen ha oppbevart 265,7 gram med hasj på ei adresse i Volda kommune , og ha skal ha skaffa seg 300 gram med hasj i Ørsta.

Mannen er og tiltalt for å ha køyrt bil medan han var påverka av hasj ved to tilfelle. Det siste tilfellet i desember 2015 viser prøver ein påverknadsgrad på 1,2 promille ifølgje tiltalen. I tillegg er mannen tiltalt for bruk av hasj.

Politimeisteren i Møre og Romsdal tok ut tiltalen i mai i år, og saka skal opp i Søre Sunnmøre tingrett i oktober i år.