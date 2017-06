Dobbelkonsert i Vikegata

– Vi gjorde det same i fjor, og det fungerte svært godt. Det var svært kjekt å spele saman. Det var eit vellykka samarbeid som vi ønskjer å halde fram med. Kanskje kan dette verte ein fast tradisjon, seier leiar i Ørsta Hornmusikk, Per Gunnar Flø.

Korpsa skal spele kvar sine avdelingar, og har også øvd på fellesnummer. Nokre av medlemene frå skulekorpset skal også spele heile konserten, saman med hornmusikken.

– Der er mange unge og dyktige musikarar i skulekorpset. At dei vil vere med å spele saman med oss vaksne, set vi stor pris på, seier Flø.

Inspirerande

Dirigent i skulekorpset, Brynhild Hovden, set også pris på samarbeidet.

– Det er inspirerande for dei å få bryne seg på litt ny og kanskje litt vanskelegare musikk, og det er også ein sjanse for dei å få spele for mange ulike folk, både dei som kjem for å høyre på, og også tilfeldige forbipasserande, utan å måtte marsjere for å nå dei. Det eg høyrer frå musikantane mine er at dei synest det er artig å få spele saman med hornmusikken, og eg ser det også som svært positivt at vi knyter sterkare band mellom korpsa, slik at vi kan dra meir nytte av kvarandre.

Dirigent

Per Gunnar Flø har dirigert hornmusikken det siste året, men no er ny dirigent på plass.

– Vår nye dirigent er vår gamle dirigent. Ketil Grøtting dirigerte hornmusikken i jubileumsåret vårt 2015, då vi fylte 100 år. No er han tilbake igjen, og det gler vi oss veldig over. Han re-debuterer som dirigent under utekonserten i Vikegata. Vi har bestilt fint ver, og håper at mange vil ta turen for å høyre på oss. Dette vert ei uformell stund i gata, der vi håper å kunne spreie litt musikkglede. Vi har valt ut musikk som er lett og lystig, og spelar sjølvsagt også nokre marsjar. Vi veit at det er ein favoritt for mange av våre faste publikummarar, helsar Flø.