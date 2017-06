Pris til den yngste professoren

Det skriv høgskulen på nettstaden sin. I tildelinga la høgskulestyret vekt på at Haugen er ein ung forskar som i løpet av kort tid har oppnådd særs mykje. Han har ytt ein framifrå innsats for forskinga i Volda. Han har blitt professor, publiserer mykje, også internasjonalt og tek på seg mange verv. Han er såleis eit god førebilete for andre tilsette ved Høgskulen i Volda.

Haugen er den yngste professoren på høgskulen, og arbeider ved Institutt for språk og litteratur, avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

Haugen vart med ein fersk doktorgrad tilsett som førsteamanuensis i norsk språkvitskap ved Høgskulen i Volda 1. august 2013. Knapt meir enn to år seinare fekk han opprykk til professor, og vart med det høgskulen sin desidert yngste professor, berre 35 år gammal. I grunngjevinga til den sakkunnige komitéen vart det lagt vekt på den omfattande vitskaplege publiseringa som Haugen allereie då hadde både i nasjonale og internasjonale tidsskrift på høgt nivå. I dei to åra som har gått sidan han fekk professoropprykket, har Haugen halde fram med ein omfattande vitskapleg produksjon, og han er mellom dei mest produktive forskarane ved Høgskulen.