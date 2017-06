Ny kontrakt til Brunvoll Volda

Brunvoll Volda har signert kontrakt med Stadyard for levering av framdriftssystem til to kystnot/snurrevadfartøy.

Utstyret til første båt skal leverast i desember 2017 og andre leveransen er i februar 2018. Reiarlaga er Brødrene Bakken AS og Oddvar Nes AS. Skipa er venta levert frå Stadyard i desember 2018 og mars 2019, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.

Leveransen frå Brunvoll Volda AS består av gir- og propellanlegg med styremaskin og sidethrustarar. Skipa er kombinert kystnot/snurrevadfartøy av type SK-3355-design frå Skipskompetanse i Måløy. Framdriftsanlegget frå Brunvoll Volda er eit single screw gir- og propellanlegg bygd for hybrid framdrift drive av ein Yanmar dieselmotor, med kombinert PTO/PTI-konfigurasjon. Hybridanlegget er formgjeve for ein kombinasjon av mekanisk mode i tillegg til rein elektrisk drift og take-me-home, der også batterilagring kan inkluderast. Sidethrustarar har frekvensstyrte motorar og fast pitch-propell for optimal drift.

Framdriftsanlegget er designa for optimal drift og stor fleksibilitet. Med kombinasjonen av effektivt framdriftsanlegg og spesialdesigna propellblad kan fartøyet både auke fangst og samtidig redusere drivstofforbruk og utslepp, og totalt sett redusere kostnaden pr. fangst. Fartøya er venta å bli trendsettarar i denne delen av kystfiskeflåten.

Brunvoll Volda har ein god ordrereserve på anlegg til fiskeflåten, der milljøhensynet er viktig i jakta på fiskeressursane.

– Optimaliserte og kundetilpassa anlegg er vår spisskompetanse, og det er spesielt interessant å samarbeide med reiarlag og designselskap som set høge krav til oss som leverandørar, seier Hallvard Pettersen, dagleg leiar i Brunvoll Volda i pressemeldinga.