Må betale sakskostnader

Tvistesaka har sitt utspring i oppføringa av fleirbrukshallen på Sæbø. Ing. Arvid Thuland AS fekk oppdraget med å byggje hallen, og garanti vart stilt gjennom Sparebanken Vest i juni 2011. Ørsta kommune tok over hallen våren 2012, og etter kort tid reklamerte dei på golvet grunna sprekkdanningar. 5. februar 2015 vart tvisten løyst ved rettsforlik. I påska 2015 utførte Ing. Arvid Thuland AS utbetringar i hallen i samsvar med rettsforliket. Etter at arbeidet var utført tok kommunen kontakt igjen med firmaet om at det hadde oppstått nye sprekkdanningar i golvet. Etter dialog vart ikkje kommunen og Ing. Arvid Thuland AS samde om rettsforliket var oppfylt. Kommunen tok ut stemning mot Sparebanken Vest, som var sjølvskyldnarkausjonist, i desember i fjor, og i mai i år vart tvisten handsama i Søre Sunnmøre tingrett.

Kommunen sin påstand var at Ing. Arvid Thuland AS ikkje hadde utbetra golvet gjennom legging av nytt golv i samsvar med rettsforliket mellom partane. Kommunen meiner at eit tilbod frå Ing. Arvid Thuland AS ikkje er i samsvar med rettsforliket mellom partane, og viste til at Sparebanken Vest er ansvarleg for utbetaling av bankgaranti ved rettskraftig dom eller semje mellom partane. Kommunen meiner at rettsforliket sitt vilkår for utbetaling av garantien var til stades.

Sparebanken Vest meinte at to av punkta i rettsforliket mellom partane ikkje var oppfylt, og at Ørsta kommune ikkje hadde bevist at det hadde oppstått nye sprekkdanningar i golvet etter utbetringane.

– Retten meiner at einsidige opplysingar frå Ørsta kommune om at sprekkar har oppstått må få avgrensa vekt, då dei påståtte skadane verken er nærmare skildra eller tilstrekkeleg dokumentert frå kommunen si side.

Retten kom fram til at bevisføringa i saka talte i favør av saksøkte, og meinte at kommunen ikkje hadde sannsynleggjort at det hadde oppstått nye sprekkdanningar i hallen etter utbetringane. Retten meiner at vilkåra i rettsforliket mellom partane ikkje er oppfylt, og at kommunen ikkje har krav på dekning av nytt golv under garantien i rettsforliket. Sparebanken Vest vart frifunnen og Ørsta kommune må betale rundt 240.000 kroner i sakskostnader til banken.