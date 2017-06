Det er færre arbeidsledige i Ørsta og Volda, syner månadsstatistikken frå Nav.

Ved utgangen av mai var det registrert 140 heilt arbeidsledige personar i Ørsta. Det utgjer 2,5 prosent av arbeidsstyrken, og det er tre færre ledige enn for ein månad sidan, og fire færre enn på same tidspunktet i fjor.

Også i Volda er det færre ledige. Der var det 100 personar heilt utan arbeid ved utgangen av mai. Det vil seie 2,2 prosent av arbeidsstyrek. Det er to færre ledige enn for ein månad sidan, og to færre enn på same tidspunkt i fjor.

Hareid og Ulstein har den høgaste arbeidsløysa i fylket med 5,0 og 4,6 prosent heile arbeidsledige. I Møre og Romsdal var det ved utgangen av maia 3.723 personar heilt utan arbeid (2,6 prosent). Det er 540 færre ledige no enn på same tidspunkt i fjor.