Astrid S til Volda

Ein av Noreg sine heitaste artistar, Astrid S, kjem til Volda i november

Måndag ettermiddag vart det klart at Astrid Smeplass skal ut på sin største turne nokon gong – Party´s Over World Tour som startar i september. Det vert konsertar i både USA og i Europa, inkludert to konsertar i Storbritannia. Volda og Studenthuset Rokken ein av 11 konsertar som vert haldne i Noreg.

20-åringen frå Berkåk i Rennebu begynte med musikk i svært ung alder. Ho begynte å spele piano da ho var berre seks år gammal og begynte å synge og skrive songar som ung tenåring. Ho deltok i Idol i 2013, og året etter gav ho ut sin første singel, “2AM”. Sidan den gongen har ho vorte ein av Norges største artistar, og med songen “Breathe” har ho nådd over 27 millionar streams på Spotify, mens musikkvideoen har nådd over 1 million visingar på YouTube. Astrid S har også nettopp gjennomført ein utseld turne i New York, Los Angeles og London.

30. juni slepper Astrid S EP-en Party´s Over, same tittel som kommande turné.