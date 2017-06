Over hundre på pinsegudsteneste

Kring 110 personar var på pinsegudsteneste og familiemoro ved Hovdevatnet 2. pinsedag. I fint sommarvêr var det mange som let bilen stå, og gjekk turen til Badeberget.

Det er trettiande gongen trimgruppa i Hovdebygda IL og Ørsta sokneråd samarbeider om pinsegudstenesta ved Hovdevatnet.

– Det var i 1988 at dåverande sokneprest Matias Austrheim tok kontakt, og vi innleidde samarbeidet om dette spleiselaget, fortel Tove Brautaset Yksnøy i trimgruppa i Hovdebygda IL.

Det var sokneprest Arne Moltubak som leidde gudstenesta ved Hovdevatnet. Han takka idrettslaget for at dei steller i stand for eit slikt samkome.

– Det er flott å kome til Hovdevatnet, og Hovdebygda IL gjer ein god innsats. Då eg var her for to dagar sidan, var her ikkje slått. Men no er her nyslått, slik at vi slepp å ha det vått i graset, sa Moltubak.

Han peika på si eiga prestedrakt, og forklarte kvifor han hadde raudt på seg.

– Det er ikkje fordi vi er i Hovdebygda, og raudt er Hovdebygda IL sin farge, men det er fordi raudt er fargen til pinsa. Fargen skal minne oss om læresveinane som hav sine liv for at vi skulle få høyre om Jesus. Då passar det også å tenkje over at i verda i dag er læresveinar ute, og som risikerer livet sitt for å fortelje om Jesus, sa Moltubak.

I preika tok han utgangspunkt i Matteus, 14,22-34: «Straks etter fekk Jesus læresveinane til å gå i båten og fara føre over til andre sida, medan han tok farvel med folket. Då han hadde gjort det, gjekk han opp i fjellet for å vera for seg sjølv og be.

Då det leid til kvelds, var han der åleine. Båten var alt langt frå land og stridde hardt i bølgjene, for vinden bar imot. Men i den fjerde nattevakta kom han gåande mot dei på sjøen. Og då læresveinane såg han gå på vatnet, vart dei gripne av redsle. «Det er eit gjenferd!» sa dei og var så redde at dei skreik. Men i det same tala Jesus til dei: «Ver ved godt mot! Det er eg, ver ikkje redde!»

Då sa Peter til han: «Herre, er det du, så sei at eg skal koma til deg på vatnet.» «Kom!» sa Jesus. Peter steig ut av båten og gjekk på vatnet bort til Jesus. Men då han såg kor hardt det bles, vart han redd. Han tok til å søkka, og ropa: «Herre, berg meg!» Med det same rette Jesus ut handa og greip han og sa: «Du lite truande – kvifor tvila du?» Så steig dei opp i båten, og vinden stilna. Men dei som var i båten, tilbad han og sa: «Du er sanneleg Guds Son!»

– Vi har alle kjent frykt. Nokre av oss fryktar terror. Nokre fryktar mobbing, og andre fryktar å misse jobben, eller at far og mor skal gå frå kvarandre. I denne tekste kjenner læresveinane frykt. Men fyrst og fremst handlar fortelja om korleis Jesus fjernar frykt, og strekkjer ut handa si, sa Moltubak.

– Og når Jesus rekkjer ut handa si, spelar det inga rolle om det er til ein rik frå Noreg eller ei fattig dame frå Romania. Det einaste som tel er at du tek i mot handa som Jesus strekkjer ut, sa Moltubak.

Etter gudstenesta var det ei god matøkt, og dei aller fleste vart att for å kose seg vidare på den fine dagen ved Hovdevatnet.