Inviterer til prøve- smaking av alkoholfritt

– Vi har totalt 26 ulike produkt i hyllene våre, som vi ønskjer å gjere meir kjent for kundane, seier polstyrar Anne Karin Brautaset Bae.

Sommaren står for døra, og med det er det ofte duka for både sommarfestar og bryllaup.

– Ikkje alle ønskjer å drikke alkohol, og det er også viktig å gjere stas på den dedikerte sjåføren og dei som er under 18. Det finst så mykje meir å velje i enn til dømes brus og jus. Eg har sjølv alkoholfrie produkt ståande i kjøleskapet, anten som tørstedrikk eller for å ha noko ekstra til dei som kjem innom på besøk. Utvalet er stort, frå avalkoholiserte druevinar til cocktails og øl.

Særleg norske produkt er i vinden, kan Bae fortelje.

– Det er ein trend at folk vil vite kvar det dei handlar kjem frå. Vi har mykje frå mellom anna Sogn, som jo er kjent for å vere gode fruktprodusentar. Vi håper mange vil kome innom i opningstida vår og teste ut dei ulike produkta. Vi lovar at her er mykje godt. Kanskje kan folk finne seg ein ny favoritt!