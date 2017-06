Vassendgutane syng om kortvarig fest

– Dess betre ein fest er, dess lettare kan det går gale, at festen vert kort og ein må køyrast heim att, fortel Sindre Aam. Han vedgår at inspirasjonen til den nye låten kjem frå ein fest i eit brunt hus i Åmdalen for nokre år tilbake.

«Køyr mej heim, ej e dritings», skriv Sindre Aam.

– Altså, eg er ikkje akkurat stolt over å skrive slikt, men så er det slik at det akkurat slik det er – over heile landet. Og då måtte eg skrive det, forklarar Sindre.

Vassendgutane har testa låten på publikum, og dei luktar ein mogleg allsong-hit.

«Hjertestarter & Statoilkopp» er tittelen på den andre nye og like humoristiske låten som no ligg på Spotify og andre digitale plattformer. Radarparet Arthur Johan Bjørdal og Bjørn Dalene har skrive låten.

– Låten handlar om folk som køyrer bubilar, pensjonistar som heller dreg på tur enn å vere heime og passe barnebarn. «Det er slutt på barnepass for besten har kjøpt seg bil med dass». Og no er det slik at campingplassane har byrja å setje opp hjartestartarar, kanskje mykje mynta på eldre med bubil, vurderer Bjørdal smilande.