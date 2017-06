Sæbø-planen godkjend

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen i september i fjor, og etter vedtaket vart det sendt inn to separate klager på vedtaket, og som fylkesmannen no har handsama.

Klagane frå grunneigarane i eller tilgrensande til planområdet retta seg hovudsakeleg mot vedteken arealbruk. Det avgjerande spørsmålet i saka er om kommunen si vurdering av arealbruken i planområdet byggjer på saklege og relevante reguleringsmessige omsyn, heiter det frå fylkesmannen.

Det vart også klaga på at kommunen ikkje lyste tomta ut og prosjektet på tilbod. Klagarane meiner at den kommunale tomta og prosjektet burde ha vore utlyst på anbod.

Her svarer fylkesmannen at dette ikkje har vore tema for klagehandsaminga, då fylkesmannen berre skal prøve om kommunen sitt planvedtak er i tråd med plan- og bygningslova.

Klagarane har hevda at den private utbyggjaren har fått påverke utviklinga av offentlege areal i for stor grad.

Her svarar fylkesmannen at reguleringsplanen er kommunen sitt prosjekt så snart kommunen sjølv fremjar det private forslaget og legg dette ut til offentleg ettersyn.

Klagarane har vidare hevda at det er unødvendig å detaljregulere dette området når ein snart skal sette i gang med planlegging av ein områdeplan for heile Sæbø sentrum.

– I dette tilfellet har kommunen vist til at dei etter ei konkret vurdering valte å gå for detaljregulering av gjeldande område i samarbeid med den private aktøren. Fylkesmannen har ingen avgjerande merknadar til dette, heiter det frå fylkesmannen.

Av momenta det har vorte klaga på, er mangel på parkeringsareal. Her viser fylkesmannen til at det under planprosessen delvis er teke omsyn til innspel som gjeld parkeringsplassar. Fylkesmannen avviser vidare at det burde ha vore vurdert grundigare andre vegløysingar, og at offentleg areal vert redusert.

Tvert i mot meiner fylkesmannen at løysinga for offentleg areal vert betre med den nye planen.

– Grensa mellom bustadområdet og det grøne friområdet vil verte tydeleg og definert med ein mur langs heile den offentlege turvegen. Dette vil forsterke den tydelege oppdelinga av privat og offentleg areal, og med det gje det offentlege arealet auka kvalitet enn situasjonen på området i dag, heiter det.

Fylkesmannen merkar seg at utbygging av Sæbø brygge og Hjørundfjord brygge inneber store endringar. Bygga vil bli vesentleg større enn dei som står der i dag, noko som kan føre til at utsiktsforholda frå bakanforliggande bygg vert endra.

– Av saksdokumenta går det likevel fram at kommunen har gjort konkrete vurderingar av bygga sitt omfang. Høgda på Sæbø og Hjørundfjord brygge er vurdert opp mot offentlege areal og dei to viktige husa i nord. Fylkesmannen finn at omsynet til bygningsvolum, utnyttingsgrad og høgde har vore tilstrekkeleg vurdert i planprosessen, kommenterer fylkesmannen.

Han konkluderer med at det ligg innanfor kommunen sitt mynde å ta stilling til korleis ulike interesser skal vegast i ei arealbruksvurdering. Fylkesmannen finn at kommunen har gjort ei forsvarleg arealbruksvurdering for Sæbø brygge. Vurderinga er grunngjeve i saklege reguleringsmessige omsyn, og fylkesmannen har ikkje avgjerande merknadar til kommunen si skjønnsmessige arealbruksvurdering.

Fylkesmannen kan ikkje sjå at det er grunnlag for å ta klagene til følgje. Vedtaket er endeleg, og kan ikkje påklagast.