Stamfiskeløyve i to elvar

Bondalen elveeigarlag og Ørstavassdraget elveeigarlag har begge søkt fylkesmannen om løyve til stamfiske i dei to elvane. Fylkesmannen innvilgar begge søknadane. Løyvet gjeld for perioden 15. juli til 15. oktober for Bondalselva, og 1. juni til 1. oktober for Ørstavassdraget.

Fylkesmannen gjer merksam på at stamfiskeløyve ikkje gir automatisk løyve til utsetting av fisk. Det må det søkast særskiult om. og det blir ikkje gitt slikt løyve utan dokumentasjon på at det biologiske materialet kan sporast etter utsetting.

Fylkesmannen har så langt ikkje motteke søknad om utsetting av fisk frå noko av elveeigarlaga.