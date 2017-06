Ivrar for universell utforming

Råd for funksjonshemma (RFF) i Ørsta er svært oppteken av universell utforming.

I fleire byggjeprosjekt rår rådet til universell utforming. I samband med detaljreguleringsplan for Grønnevetbakkane på Vartdal rår RFF til at bustadar som blir bygd for sal blir universelt forma ut, og at heis må med.

Osstranda

I samband med detaljreguleringsplanen for Osstranda, der det skal byggast leilegheiter i det gamle Gartnarhallen-bygget, ønskjer rådet at universell utforming blir lagt til grunn i minst 50 prosent av leilegheitene, kontor, fellesfunksjonar og uteareal. I samband med detaljreguleringsplan for Krokedalen barnehage ber rådet om at parkeringsplass for HC vert merka, og at leikeapparat og uteområde vert universelt forma ut.