– Kom og bli med

2. pinsedag er det igjen klart for Marine Harvest-rittet. I fjor var det rundt hundre deltakarar som tok del i sykkelrittet i to ulike klasser, trim og tur. Som i fjor vil starten for trimklassa vere på Folkestad, og distansen til mål på Lauvstad er 43 kilometer. Medan trimklassa er utan tid er turklassa med tid. Turklassa vil og starte på Folkestad, men syklar til Rovde før dei snur mot målgang på Lauvstad. Totalt ein distanse på 70 kilometer. Nytt av året er ei eige ungdomsklasse som er ein del av Ungdomscupen i fylket.

– Det er ei oppgradering frå i fjor, og vi oppmodar at mange i alderen 11 til 16 år vil ta del, seier rittleiar Tov Lerheim i Ørsta sykkelklubb som understrekar at det er mogleg å melde seg på ved start.

Ungdomsklassa startar i Steinsvik. Dei mellom 11 og 14 år har målgang på Lauvstad, medan den eldste klassa syklar til Rovde før dei snur mot målgang på Lauvstad. I samband med sykkelrittet held Marine Harvest sitt resirkuleringsanlegg i Steinvik ope.

– Det vert mogleg å kome å sjå anlegget vårt, og det vert enkel servering, seier HR Manager Kathrine Kvalheim Larsen.

Til turklassa er det venta deltakarar frå alle sykkelklubbane i regionen.

– Vi vil oppfordre alle til å kome og ta del i Marine Harvest-rittet, og vi har von om at det blir endå fleire deltakarar i år, seier regiondirektør Asgeir Hasund.