– Minnerike opplevingar

Kvart år får alle 5. klassene i Ørsta kommune tilbod om å ta del i Uteskule på Raudøya.

– Uteskule har vi ei veke om våren og ei veke om hausten, og alle femteklassingane i kommunen får tilbod om å ta del. Då får elevane ein heil skuledag på Raudøya. Om hausten får elevane ta del i fiske og fangst med teiner, og på vårparten legg vi opp til ein lengre natursti med ulike oppgåver. Her får dei lære ulike knutar, lære om livet i fjøra og kva slags fuglar og fiskar som lev i området rundt Raudøya, seier lærar Frank Harald Velle.

Uteskulen varer frå måndag til fredag denne veka. 5a frå Vikemarka skule vart den første klassa som vitja Raudøya i år måndag. I dei etterfølgjande dagane var elevar frå Hovden skule, Vartdal skule og Dalane skule frakta i båt ut til Raudøya og Uteskule.

Tilbodet som Ørsta ungdomsskule avdeling Liadal legg opp til er fleirfagleg med hovudvekt på naturfag og historie. Uteskulen er populær og det er ikkje vanskeleg å få skulane til å takke ja til å ta del. I fjor haust vitja rundt 140 elevane uteskulen, og i vår vil i overkant av 100 elevar legge turen innom Raudøya.

– Etter å ha vore gjennom naturstien vert dagen avslutta med kano- og kajakkpadling, pil og boge, fisking. Dette er dagar som elevane set pris på og det er minnerike dagar, seier Velle.

I tillegg til minnerike dagar for 5.-klassingane i Ørsta-skulen gjev Uteskulen gode dagar for elevane ved Ørsta ungdomsskule avdeling Liadal.

– Uteskulen er veldig lærerik for mine elevar. Dei må gå inn i lærarrolla, vere med å ta hand om elevane og hjelpe og forklare på dei ulike postane.

Tidlegare i år gav Ørsta Lions to bålpanner til skulen og anna fritidsutstyr som er kome i bruk på Raudøya. No har damene i Ørsta Lions sponsa to heilt nye kajakkar.

– Dette er ei svær gåve som vi er svært takksame for. Kajakkane er på plass. Totalt har vi no åtte kajakkar og fire kanoar, og alle desse har kome på plass takka vere Ørsta Lions. Å få bruke kajakkane og kanoane er noko av det kjekkaste elevane veit om.